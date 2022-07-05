В Татарстане ожидается жара до +32 °С

В ближайшие несколько дней в Татарстане ожидается жаркая погода.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В среду, 6 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Днём температура воздуха составит +24...+29 °С.

В четверг и пятницу переменная облачность сохранится. Днём возможны грозы. 8 июля скорость ветра может достигать 15—20 м/с.

Ночью в четверг и пятницу — +9...+11 °С, днём — +31...+32 °С.

Ранее в беседе с URA.RU метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», спрогнозировал жаркую погоду в ряде регионов Урала в выходные 9 и 10 июля.