Вильфанд прокомментировал жару в Подмосковье

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал жару в Московской области.
Вильфанд прокомментировал жару в Подмосковье
  • РИА Новости

«Это можно условно назвать «подмосковным Таиландом». По-прежнему область высокого давления обусловливает в Подмосковье очень жаркую погоду, температура достигает +30 °C. Но в атмосфере появилась неустойчивость», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в некоторых районах происходит быстрый подъём насыщенных влагой воздушных масс, конденсация водяных паров, мощное облакообразование и интенсивный дождь.

«Ничего удивительно нет в том, что на улице и жара, и дождь. Именно летом возникают прогретые воздушные массы, они поднимаются, и происходит то, что мы сейчас видим — гроза, гром, дождь, ветер до 17 м/с. Но эти явления носят фрагментарный характер», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что в четверг ситуация изменится — с севера начнёт перемещаться ложбина низкого давления, что вызовет условное понижение температуры до +26…28 °C.

Ранее в беседе с URA.RU метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», спрогнозировал жаркую погоду в ряде регионов Урала в выходные 9 и 10 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить