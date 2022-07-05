Вильфанд прокомментировал жару в Подмосковье

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал жару в Московской области.

«Это можно условно назвать «подмосковным Таиландом». По-прежнему область высокого давления обусловливает в Подмосковье очень жаркую погоду, температура достигает +30 °C. Но в атмосфере появилась неустойчивость», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в некоторых районах происходит быстрый подъём насыщенных влагой воздушных масс, конденсация водяных паров, мощное облакообразование и интенсивный дождь.

«Ничего удивительно нет в том, что на улице и жара, и дождь. Именно летом возникают прогретые воздушные массы, они поднимаются, и происходит то, что мы сейчас видим — гроза, гром, дождь, ветер до 17 м/с. Но эти явления носят фрагментарный характер», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что в четверг ситуация изменится — с севера начнёт перемещаться ложбина низкого давления, что вызовет условное понижение температуры до +26…28 °C.

Ранее в беседе с URA.RU метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», спрогнозировал жаркую погоду в ряде регионов Урала в выходные 9 и 10 июля.