В Союзе композиторов России прокомментировали разработку профстандарта

Генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян прокомментировала разработку профессионального стандарта.

«После внесения в реестр новой профессии представители композиторского сообщества впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности. Например, сейчас ни филармонии, ни театры не могут заключить договор с композитором согласно полученной специальности и вынуждены «изобретать» для них названия типа «музыкальный редактор» или «куратор», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, в результате в договорах некорректно отражаются трудовые функции композиторов.

Как пояснила Абрамян, профстандарт подробно описывает трудовые действия, умения и знания, которыми должен обладать композитор при создании оригинальных сочинений.

«Профстандарт содержит все необходимые на сегодняшний день стандарты для композиторов, пишущих в разных жанрах и направлениях. Работа над документами длилась около полутора лет, мы надеемся, что процесс согласования в профильном ведомстве будет довольно быстрым», — добавила она.

Ранее в Минкультуры сообщили, что деятельность композиторов будет включена в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД-2), что урегулирует правовой статус профессии.