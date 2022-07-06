Синоптик Шувалов рассказал, когда в столице спадёт жара

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода в столице скоро изменится.
Синоптик Шувалов рассказал, когда в столице спадёт жара
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в беседе с НСН.

По его словам, гроза в столице знаменует постепенную смену погоды.

«В принципе — это первый шаг к изменению погоды, которое произойдёт к концу недели. К пятнице-субботе температура станет более нормальной — +21…+26 °С, а кратковременные дожди летнего характера будут идти повсеместно. В выходные, 9 и 10 июля, будет нормальная летняя погода с кратковременными дождями», — отметил синоптик.

Основное понижение температуры ожидается в четверг-пятницу, 7 и 8 июля. В среду, 6 июля, в столице сохранится жаркая погода с температурой + 30 °С, подытожил Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинске 5 июля.

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