На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий

В Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение на фоне прогнозируемых неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Как отмечается, 6 июля синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, град и усиление ветра до 20—25 м/с.

В том числе в связи с этим ожидается подъём уровня воды в реках и озёрах.

«Паводковая обстановка на низменных территориях в береговых зонах может ухудшиться в населённых пунктах, традиционно попадающих в зону подтопления», — отметили в МЧС.

Ранее в беседе с URA.RU метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», спрогнозировал жаркую погоду на Урале в выходные 9 и 10 июля.