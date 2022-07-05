На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.
Как отмечается, 6 июля синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, град и усиление ветра до 20—25 м/с.
В том числе в связи с этим ожидается подъём уровня воды в реках и озёрах.
«Паводковая обстановка на низменных территориях в береговых зонах может ухудшиться в населённых пунктах, традиционно попадающих в зону подтопления», — отметили в МЧС.
Ранее в беседе с URA.RU метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», спрогнозировал жаркую погоду на Урале в выходные 9 и 10 июля.