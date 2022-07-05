Актриса Спивакова сообщила о возвращении в кинематограф

Актриса театра и кино, телеведущая Сати Спивакова рассказала, что её пригласили принять участие в новом кинопроекте.

«Есть одна история, буду счастлива, если она осуществится. Буквально два месяца назад армянский режиссёр Дживан Аветисян предложил мне сняться в очень интересном полнометражном фильме про взаимоотношения и разобщённость армянской диаспоры», — сказала актриса «Известиям».

По её словам, съёмки картины запланированы на начало 2023 года.

«Если это осуществится, вернусь в армянское кино спустя почти 35 лет», — добавила она.

Ранее актриса Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль. Сериал вышел на видеосервисе START.