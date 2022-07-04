Спасатели предупредили о грозе в Тульской области

Во вторник, 5 июля, в Тульской области ожидается гроза.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Как напомнили в ведомстве, при грозе не рекомендуется выходить из дома. Желательно закрыть окна и дымоходы, не использовать электроприборы.

На открытой местности не следует укрываться под одиночными деревьями.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» рассказала, что до конца недели в Москве и области ожидается облачная и местами дождливая погода.