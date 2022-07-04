Метеоролог Шувалов спрогнозировал жаркую погоду в регионах Урала в выходные

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жару в регионах Урала в выходные 9 и 10 июля.

«Если ещё 5 июля жители Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Кургана будут завидовать жителям центральных районов европейской России, так как будет ещё холодный день, ниже +20 °С, то уже в среду, 6 июля, ожидаются первые дуновения, первые признаки грядущего потепления», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, температура начнёт повышаться и достигнет +28...+30 °С в субботу и воскресенье.

Как отметил Шувалов, потепление может сопровождаться небольшим дождём, а в выходные ожидаются непродолжительные ливни.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» рассказала, что до конца недели в Москве и области ожидается облачная и местами дождливая погода.