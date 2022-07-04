Метеоролог Шувалов спрогнозировал жаркую погоду в регионах Урала в выходные
- РИА Новости
«Если ещё 5 июля жители Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Кургана будут завидовать жителям центральных районов европейской России, так как будет ещё холодный день, ниже +20 °С, то уже в среду, 6 июля, ожидаются первые дуновения, первые признаки грядущего потепления», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, температура начнёт повышаться и достигнет +28...+30 °С в субботу и воскресенье.
Как отметил Шувалов, потепление может сопровождаться небольшим дождём, а в выходные ожидаются непродолжительные ливни.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» рассказала, что до конца недели в Москве и области ожидается облачная и местами дождливая погода.