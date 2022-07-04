Ихтиолог Леонтьев прокомментировал случаи нападения акул на людей

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Ихтиолог Сергей Леонтьев, начальник лаборатории морских и полупроходных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), прокомментировал случаи нападения акул на людей.
Ихтиолог Леонтьев прокомментировал случаи нападения акул на людей
  • Gettyimages.ru

В беседе с Inforeactor он напомнил, что любое тропическое море потенциально опасно.

«Реакцию на это событие — нападение, атаку акул — первым надо ждать от властей, которые организовывают курортный отдых людей», — считает эксперт.

По его словам, ответственность властей — организация системы безопасности на курортах, а ответственность отдыхающих — проявлять предельную осторожность.

Ранее кандидат биологических наук Александр Агафонов, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Ширшова РАН, высказался в беседе с НСН о случаях нападения акул на человека.

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