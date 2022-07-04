Ихтиолог Леонтьев прокомментировал случаи нападения акул на людей

Ихтиолог Сергей Леонтьев, начальник лаборатории морских и полупроходных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), прокомментировал случаи нападения акул на людей.

В беседе с Inforeactor он напомнил, что любое тропическое море потенциально опасно.

«Реакцию на это событие — нападение, атаку акул — первым надо ждать от властей, которые организовывают курортный отдых людей», — считает эксперт.

По его словам, ответственность властей — организация системы безопасности на курортах, а ответственность отдыхающих — проявлять предельную осторожность.

Ранее кандидат биологических наук Александр Агафонов, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Ширшова РАН, высказался в беседе с НСН о случаях нападения акул на человека.