Ихтиолог Леонтьев прокомментировал случаи нападения акул на людей
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В беседе с Inforeactor он напомнил, что любое тропическое море потенциально опасно.
«Реакцию на это событие — нападение, атаку акул — первым надо ждать от властей, которые организовывают курортный отдых людей», — считает эксперт.
По его словам, ответственность властей — организация системы безопасности на курортах, а ответственность отдыхающих — проявлять предельную осторожность.
Ранее кандидат биологических наук Александр Агафонов, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Ширшова РАН, высказался в беседе с НСН о случаях нападения акул на человека.