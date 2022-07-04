В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщила пресс-служба администрации мэра города.
В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы
  • РИА Новости

«По информации Росгидрометцентра, с 06:00 до 14:00 5 июля на территории Санкт Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы», — говорится в сообщении.

Жителей города попросили соблюдать меры осторожности и воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

Ранее URA.RU сообщило, что с 4 по 6 июля в Свердловской области установится умеренно тёплая погода с кратковременными дождями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить