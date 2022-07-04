В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы

В Санкт-Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Об этом сообщила пресс-служба администрации мэра города.

«По информации Росгидрометцентра, с 06:00 до 14:00 5 июля на территории Санкт Петербурга объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за грозы», — говорится в сообщении.

Жителей города попросили соблюдать меры осторожности и воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

Ранее URA.RU сообщило, что с 4 по 6 июля в Свердловской области установится умеренно тёплая погода с кратковременными дождями.