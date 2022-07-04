Актриса Давыдовская высказала мнение о необходимости актёрского образования

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Актриса Виолетта Давыдовская высказала мнение о необходимости актёрского образования.
Актриса Давыдовская высказала мнение о необходимости актёрского образования
  • РИА Новости

«Вот у Ии Савиной не было актёрского образования, и она великая актриса. Есть актрисы с образованием, но совсем — дерево. Если у человека всё складывается, зачем ему актёрское образование? Они всё чувствуют, у них природный талант. Хотя, конечно, образование многое даёт, но 80% — это талант, ощущение себя, опыт», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Давыдовская также поделилась воспоминаниями о своём педагоге Римме Солнцевой.

«Она нас так воспитывала, что мы даже не понимали, что она в нас вкладывает, мы этого не ощущали», — сказала актриса.

По её словам, Солнцева всегда учила своих подопечных быть правдивыми.

Ранее актёр Антонио Бандерас в беседе с kp.ru рассказал о своём персонаже в комедии «Главная роль», где также сыграла Пенелопа Крус.

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