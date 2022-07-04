Премьера спектакля «Двенадцать» пройдёт 14 июля в Мариинском театре

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Премьера спектакля «Двенадцать» состоится 14 июля в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Премьера спектакля «Двенадцать» пройдёт 14 июля в Мариинском театре
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Впервые я услышал это произведение много лет назад, но, честно говоря, ничего не понял. Год назад после разговора с отцом, который, кстати, участвовал в восстановлении спектакля, мне захотелось переслушать эту музыку снова. И на этот раз произведение Тищенко меня зацепило: эта музыка просто поразила меня какой-то особенной энергетикой, психологизмом, глубиной и, как мне показалось, близостью к Александру Блоку», — заявил хореограф-постановщик Александр Сергеев.

По его словам, зрителям покажут «апокалипсис», но не в реальном, а цифровом мире.

Сергеев выразил надежду, что постановка понравится публике, и спектакль войдёт в постоянный репертуар Мариинки.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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