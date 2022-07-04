Синоптик Позднякова спрогнозировала дождливую погоду в Москве и области

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что до конца недели в Москве и области ожидается облачная и местами дождливая погода.

Как отметила Позднякова в беседе с «Известиями», температура воздуха на неделе будет высокой — около +30 °С, а во вторник, 5 июля, возможен кратковременный дождь с грозой.

«В среду днём пройдут кратковременные дожди, ночная температура составит +18...+20 °С, а дневная — +27...+29 °С. В четверг Московский регион пересечёт холодный фронт, местами возможен кратковременный дождь, ночи останутся тёплыми — +18...+20 °С. В столице температура воздуха составит +25...+27 °С, а по области — +22...+27 °С», — добавила Позднякова.

Ранее URA.RU предупредило, что в понедельник, 4 июля, в Челябинской области ожидаются грозы и град.

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