Во Владимирской области рассказали о программе фестиваля искусств «Золотой витязь»

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В Суздале стартовал фестиваль искусств «Золотой витязь». Мероприятия будут проходить до 7 июля.
Во Владимирской области рассказали о программе фестиваля искусств «Золотой витязь»
  • РИА Новости

Площадками фестиваля стали несколько городов Владимирской области, передаёт ОТР.

Перед гостями будут выступать театральные коллективы, литераторы, творческие встречи проведут художники и фотографы.

В Суздале свою программу представит знаменитый хор Спасо-Евфимиева монастыря «История Суздаля в песнопениях».

Также в усадьбе Храповицкого в Муромцеве пройдёт выставка акварели педагогов академии Сергея Андрияки.

Всего в программе более 20 мероприятий.

Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 прошёл фестиваль культуры «Петербургские сезоны».

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