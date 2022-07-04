Во Владимирской области рассказали о программе фестиваля искусств «Золотой витязь»
- РИА Новости
Площадками фестиваля стали несколько городов Владимирской области, передаёт ОТР.
Перед гостями будут выступать театральные коллективы, литераторы, творческие встречи проведут художники и фотографы.
В Суздале свою программу представит знаменитый хор Спасо-Евфимиева монастыря «История Суздаля в песнопениях».
Также в усадьбе Храповицкого в Муромцеве пройдёт выставка акварели педагогов академии Сергея Андрияки.
Всего в программе более 20 мероприятий.
Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 прошёл фестиваль культуры «Петербургские сезоны».