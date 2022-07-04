Синоптик Синенков предупредил о дождях в Москве и области на текущей неделе

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что жителей Москвы и Московской области в ближайшие дни ожидает жаркая погода. При этом на фоне жары пройдут дожди.
Синоптик Синенков предупредил о дождях в Москве и области на текущей неделе
  • РИА Новости

«Сегодня, 4 июля, ожидается до +30 °С, завтра будет то же самое. Ближе к вечеру по области возможны кратковременные грозовые дожди», — сказал он в разговоре с телеканалом «360».

Синенков уточнил, что осадки ожидаются в течение всей недели, однако будут иметь непродолжительный характер.

В период со среды по пятницу температура воздуха понизится до +25 °С.

Ранее URA.RU сообщило, что с 4 по 6 июля в Свердловской области установится умеренно тёплая погода с кратковременными дождями.

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