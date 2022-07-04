Театральный фестиваль «Метадрама» стартует во Владивостоке 5 июля

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Во Владивостоке с 5 по 10 июля пройдёт Международный театральный фестиваль современной драматургии «Метадрама».
Театральный фестиваль «Метадрама» стартует во Владивостоке 5 июля
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В программу фестиваля вошёл «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина (петербургский «Плохой театр»), постановка Павла Макарова «Где здесь я?» (Тверской ТЮЗ), сторителлинг Радиона Букаева «Голос северного сияния» (Магаданский государственный музыкальный и драматический театр) и другие.

Откроет «Метадраму» 5 июля спектакль «Отцы. Невыдуманные истории» Ирины Михейшиной (московский театр «Эскизы в пространстве»).

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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