Театральный фестиваль «Метадрама» стартует во Владивостоке 5 июля

Во Владивостоке с 5 по 10 июля пройдёт Международный театральный фестиваль современной драматургии «Метадрама».

Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В программу фестиваля вошёл «Квадрат» Дмитрия Крестьянкина (петербургский «Плохой театр»), постановка Павла Макарова «Где здесь я?» (Тверской ТЮЗ), сторителлинг Радиона Букаева «Голос северного сияния» (Магаданский государственный музыкальный и драматический театр) и другие.

Откроет «Метадраму» 5 июля спектакль «Отцы. Невыдуманные истории» Ирины Михейшиной (московский театр «Эскизы в пространстве»).

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.