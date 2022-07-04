В ЯНАО предупредили о дождях и ветре в начале текущей недели
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
4 июля в регионе будет пасмурно, без дождей. Температура воздуха составит от +15 °С до +20 °С. Скорость ветра 7—12 м/с.
5 июля — около +18...+23 °С, в некоторых районах до +13 °С. Скорость ветра не изменится, местами пройдут небольшие дожди.
6 июля температура воздуха составит +18...+23 °С. Местами небольшие дожди, скорость ветра 5—10 м/с.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.