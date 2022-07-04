В ЯНАО предупредили о дождях и ветре в начале текущей недели

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Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что неделя в Ямало-Ненецком автономном округе начнётся с дождей и ветра.
В ЯНАО предупредили о дождях и ветре в начале текущей недели
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

4 июля в регионе будет пасмурно, без дождей. Температура воздуха составит от +15 °С до +20 °С. Скорость ветра 7—12 м/с.

5 июля — около +18...+23 °С, в некоторых районах до +13 °С. Скорость ветра не изменится, местами пройдут небольшие дожди.

6 июля температура воздуха составит +18...+23 °С. Местами небольшие дожди, скорость ветра 5—10 м/с.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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