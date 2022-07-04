В Челябинской области спрогнозировали грозы и град 4 июля

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Челябинский Гидрометцентр сообщил, что в области в понедельник, 4 июля, ожидаются грозы и град.
В Челябинской области спрогнозировали грозы и град 4 июля
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«В понедельник, 4 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ночью температура воздуха будет от +10 до +15 °С, при прояснении — до +5 °С», — отметили синоптики.

Днём температура в регионе достигнет +15...+20 °С, на юге области — до +24 °С. Ветер северный порывами до 15—17 м/с.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121, в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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