В Челябинской области спрогнозировали грозы и град 4 июля

Челябинский Гидрометцентр сообщил, что в области в понедельник, 4 июля, ожидаются грозы и град.

Об этом информирует URA.RU.

«В понедельник, 4 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ночью температура воздуха будет от +10 до +15 °С, при прояснении — до +5 °С», — отметили синоптики.

Днём температура в регионе достигнет +15...+20 °С, на юге области — до +24 °С. Ветер северный порывами до 15—17 м/с.

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