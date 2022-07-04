В Свердловской области ожидаются дожди и грозы в ближайшие дни

Согласно данным уральского Гидрометцентра, с 4 по 6 июля в Свердловской области установится умеренно тёплая погода с кратковременными дождями.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на синоптиков.

Так, 4 июля в регионе ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днём составит около +13...+18 °С.

5 июля также переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью — +5...+10 °С, днём — +19...+24 °С.

6 июля облачно с прояснениями, кратковременный дождь и гроза в некоторых районах. Температура ночью — +7...+12 °С, днём — +23...+28 °С.

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