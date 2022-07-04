В Свердловской области ожидаются дожди и грозы в ближайшие дни

Короткая ссылка
Согласно данным уральского Гидрометцентра, с 4 по 6 июля в Свердловской области установится умеренно тёплая погода с кратковременными дождями.
В Свердловской области ожидаются дожди и грозы в ближайшие дни
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на синоптиков.

Так, 4 июля в регионе ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днём составит около +13...+18 °С.

5 июля также переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью — +5...+10 °С, днём — +19...+24 °С.

6 июля облачно с прояснениями, кратковременный дождь и гроза в некоторых районах. Температура ночью — +7...+12 °С, днём — +23...+28 °С.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121, в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить