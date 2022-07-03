В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
- РИА Новости
Об этом говорится в прогностической карте на сайте метеослужбы.
«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Ранее издание «Невские новости» сообщило, что в Санкт-Петербурге из-за аномальной жары объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.