В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за высокой вероятности пожаров до 12:00 во вторник, 5 июля.

Об этом говорится в прогностической карте на сайте метеослужбы.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Ранее издание «Невские новости» сообщило, что в Санкт-Петербурге из-за аномальной жары объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.