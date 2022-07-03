Умер британский режиссёр театра и кино Питер Брук

Лауреат премии Станиславского британский режиссёр театра и кино Питер Брук скончался в возрасте 97 лет.

Об этом сообщает The New York Times.

По имеющимся данным, режиссёр умер 2 июля.

Смерть Брука подтвердил его сын Саймон, который при этом не стал уточнять подробности кончины отца.

Как сообщает РИА Новости, Брук был известен публике по самым разным проектам. Его первой работой стал фильм «Сентиментальное путешествие», экранизация романа Лоренса Стерна, снятый в 1942 году. В 1943 году он стал автором театральной постановки «Доктора Фауста» Кристофера Марло. Настоящей революцией стала постановка в 1947 году «Ромео и Джульетты», тогда Брук впервые использовал идею «пустого пространства», убрав за полчаса до премьеры половину декораций со сцены. В ноябре 2020 года Брук стал лауреатом премии Станиславского в номинации «За выдающийся вклад в развитие мирового театра».

Ранее сообщалось, что французский актёр и режиссёр Жан-Луи Трентиньян скончался в возрасте 91 года.