Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Шварцмана

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью художника-мультипликатора Леонида Шварцмана на 102-м году жизни.

«Не стало Леонида Ароновича Шварцмана — легенды анимационного кино, уникального художника и режиссёра, подарившего миллионам людей добрые, весёлые сказки, красочные книжные иллюстрации», — приводятся его слова в Telegram-канале правительства России.

Мишустин добавил, что созданные Шварцманом мультипликационные фильмы будут смотреть ещё на протяжении долгого времени.

Премьер-министр назвал Шварцмана добрым и незаурядным человеком.

Ранее стало известно, что Шварцман скончался в возрасте 101 года.