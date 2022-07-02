Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Шварцмана

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью художника-мультипликатора Леонида Шварцмана на 102-м году жизни.
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Шварцмана
  • РИА Новости

«Не стало Леонида Ароновича Шварцмана — легенды анимационного кино, уникального художника и режиссёра, подарившего миллионам людей добрые, весёлые сказки, красочные книжные иллюстрации», — приводятся его слова в Telegram-канале правительства России.

Мишустин добавил, что созданные Шварцманом мультипликационные фильмы будут смотреть ещё на протяжении долгого времени.

Премьер-министр назвал Шварцмана добрым и незаурядным человеком.

Ранее стало известно, что Шварцман скончался в возрасте 101 года.

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