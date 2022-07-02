Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Шварцмана
- РИА Новости
«Не стало Леонида Ароновича Шварцмана — легенды анимационного кино, уникального художника и режиссёра, подарившего миллионам людей добрые, весёлые сказки, красочные книжные иллюстрации», — приводятся его слова в Telegram-канале правительства России.
Мишустин добавил, что созданные Шварцманом мультипликационные фильмы будут смотреть ещё на протяжении долгого времени.
Премьер-министр назвал Шварцмана добрым и незаурядным человеком.
Ранее стало известно, что Шварцман скончался в возрасте 101 года.