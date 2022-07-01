Вильфанд заявил о возвращении жары в Москву в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о возвращении жары в Москву в ближайшие выходные.

«В субботу будет от +26 до +28 °С днём, а ночь ближайшая станет довольно прохладной — от +7 до +12 °С. Это связано с тем, что сейчас противодействуют два фактора. С одной стороны, северные ветры, которые сформировались над Антарктидой и определяют температурный режим, а с другой — малооблачное небо при антициклоне и солнце», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в воскресенье ожидается жаркая погода — циркуляция меняется, антициклон сохраняется.

«Ночные температуры составят от +15 до +17 °С, это тропические ночи, а днём будет около +30 °С. С воскресенья до середины недели, до среды включительно, температура будет превышать норму примерно на 5 °С. Она больше свойственна не Москве, а южным регионам», — сообщил Вильфанд.

Ранее в беседе с НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.