Вильфанд спрогнозировал погоду в регионах европейской России в июле

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал погоду в ряде регионов в июле.
Вильфанд спрогнозировал погоду в регионах европейской России в июле
  • © РИА Новости / Екатерина Лызлова

«В июле на территории европейской России погода будет близка к обычным значениям. Очень тепло будет на юго-востоке Сибири и на юге Дальнего Востока. Температура поднимется до +35 °С, а в Забайкалье даже до +37 °С», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в целом июль ожидается жарким и температура окажется выше нормы в большинстве регионов европейской части страны.

«Исключением станет Поволжье, особенно Урал. Прогнозируются волнообразные движения жарких и прохладных периодов. До среды следующей недели температура будет жаркой и на севере, и в центре европейской России», — добавил Вильфанд.

Ранее в беседе с НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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