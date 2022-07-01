Вильфанд спрогнозировал погоду в регионах европейской России в июле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал погоду в ряде регионов в июле.

«В июле на территории европейской России погода будет близка к обычным значениям. Очень тепло будет на юго-востоке Сибири и на юге Дальнего Востока. Температура поднимется до +35 °С, а в Забайкалье даже до +37 °С», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в целом июль ожидается жарким и температура окажется выше нормы в большинстве регионов европейской части страны.

«Исключением станет Поволжье, особенно Урал. Прогнозируются волнообразные движения жарких и прохладных периодов. До среды следующей недели температура будет жаркой и на севере, и в центре европейской России», — добавил Вильфанд.

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