Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов.

«Холодная погода для летнего периода несколько дней наблюдается на Урале, в Свердловской области, в Екатеринбурге. Максимальная температура там составляет +17...+18 °С», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По словам метеоролога, в Оренбургской области в ночное время возможны заморозки до -1 °С.

Как пояснил Вильфанд, это связано с затоком холодных воздушных масс.

Ранее в беседе с НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.