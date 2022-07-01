В Московском зоопарке родились три детёныша краснокнижного джейрана

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В Центре воспроизводства редких видов в Московском зоопарке родились три детёныша краснокнижного джейрана — пустынной газели.
В Московском зоопарке родились три детёныша краснокнижного джейрана
  • © предоставлено Московским зоопарком

Об этом сообщает kp.ru.

Малыши чувствуют себя хорошо, питаются в основном молоком.

Джейран — парнокопытное млекопитающее, обитающее в пустынных и полупустынных областях Ирана, Армении, Афганистана и некоторых других стран. Включён в Красную книгу.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном в Волоколамском городском округе Подмосковья, вылупились птенцы краснокнижных белоплечих орланов.

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