Подмосковные театры поставят 26 спектаклей в рамках проекта «Культура малой родины»

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Подмосковные театры в 2022 году поставят 26 новых спектаклей в рамках федерального проекта «Культура малой родины».
Подмосковные театры поставят 26 спектаклей в рамках проекта «Культура малой родины»
  • © Министерство культуры и туризма Московской области

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сообщение Мособлдумы.

Проект реализуют в Подмосковье уже пять лет. За это время в регионе представили 226 постановок.

Также за прошедшие годы в область привлекли около 517 млн рублей. На эти средства в театрах обновили оборудование.

Ранее в интервью «Известиям» актёр Евгений Миронов выразил мнение, что Тобольск может стать культурной жемчужиной России.

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