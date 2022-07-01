Подмосковные театры поставят 26 спектаклей в рамках проекта «Культура малой родины»
- © Министерство культуры и туризма Московской области
Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на сообщение Мособлдумы.
Проект реализуют в Подмосковье уже пять лет. За это время в регионе представили 226 постановок.
Также за прошедшие годы в область привлекли около 517 млн рублей. На эти средства в театрах обновили оборудование.
Ранее в интервью «Известиям» актёр Евгений Миронов выразил мнение, что Тобольск может стать культурной жемчужиной России.