В июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается высокий уровень пожароопасности

В июле местами на территориях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов ожидается высокий уровень пожароопасности.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Федеральное агентство лесного хозяйства.

«Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Уральского федерального округа — в западной части Ямало-Ненецкого округа, северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа», — сообщили в агентстве.

Ранее RIA56 передавало, что в Оренбургской области для оценки состояния лесов используют фотоснимки из космоса. В текущем сезоне такой мониторинг охватил 79 тыс. га лесов.