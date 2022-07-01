В июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается высокий уровень пожароопасности

Короткая ссылка
В июле местами на территориях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов ожидается высокий уровень пожароопасности.
В июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается высокий уровень пожароопасности
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Федеральное агентство лесного хозяйства. 

«Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Уральского федерального округа — в западной части Ямало-Ненецкого округа, северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа», — сообщили в агентстве.

Ранее RIA56 передавало, что в Оренбургской области для оценки состояния лесов используют фотоснимки из космоса. В текущем сезоне такой мониторинг охватил 79 тыс. га лесов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить