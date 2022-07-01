В июле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается высокий уровень пожароопасности
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Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Федеральное агентство лесного хозяйства.
«Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Уральского федерального округа — в западной части Ямало-Ненецкого округа, северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа», — сообщили в агентстве.
Ранее RIA56 передавало, что в Оренбургской области для оценки состояния лесов используют фотоснимки из космоса. В текущем сезоне такой мониторинг охватил 79 тыс. га лесов.