Синоптик Позднякова спрогнозировала до +32 °С в Москве в выходные

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что на выходных в Москве вновь ожидается жаркая погода.
Синоптик Позднякова спрогнозировала до +32 °С в Москве в выходные
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«В выходные дни Московский регион попадёт под влияние области повышенного давления, ночь с пятницы на субботу будет ещё прохладной, где-то
+11...+13 °С, по области до +10 °С. Но днём в субботу будет жарко, стрелки термометров достигнут +27...+29 °С. Однако плотный северо-западный ветер будет создавать весьма комфортные условия для жителей Москвы», — сообщила Позднякова «Известиям».

По её словам, в воскресенье днём температура поднимется до +32 °С.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, какую погоду стоит ожидать в Москве в первых числах июля.

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