Состояние лесов в Оренбургской области оценили по фото из космоса
- © Правительство Оренбургской области
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Основными точками съёмки стали Оренбургский и Кваркенский районы, Соль-Илецкий и Кувандыкский городские округа, где произошли крупные пожары.
Снимки из космоса помогают выявить признаки ухудшения санитарного состояния лесных насаждений, изменения после пожаров, а также распространения вредных насекомых.
Ранее в беседе с «Невскими новостями» врач-педиатр Зоя Скорпилёва перечислила меры безопасности в жаркую погоду.