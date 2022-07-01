Состояние лесов в Оренбургской области оценили по фото из космоса

В Оренбургской области для оценки состояния лесов используют фотоснимки из космоса. В текущем сезоне такой мониторинг охватил 79 тыс. га лесов.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Основными точками съёмки стали Оренбургский и Кваркенский районы, Соль-Илецкий и Кувандыкский городские округа, где произошли крупные пожары.

Снимки из космоса помогают выявить признаки ухудшения санитарного состояния лесных насаждений, изменения после пожаров, а также распространения вредных насекомых.

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