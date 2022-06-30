В Челябинской области ожидается ночное похолодание до +1 °С

В ночь на пятницу, 1 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, на западе местами небольшие дожди, возможны грозы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

«В отдельных районах туманы. Температура в горах и низинах опустится до +1 °С», — рассказали синоптики.

Днём прогнозируется до +22 °С, на юге — до +25 °С.

Ранее в беседе с НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.