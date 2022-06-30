Во Владивостоке рассказали о подготовке к фестивалю «Меридианы Тихого»

Во Владивостоке рассказали о подготовке к кинофестивалю «Меридианы Тихого», который будет проходить 10—16 сентября.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Площадками фестиваля станут два кинотеатра, а также Приморский академический краевой драматический театр имени Горького, открытый кинотеатр на набережной Спортивной гавани, водная станция ЦСКА, сквер Юла Бриннера и галерея «Арка».

Президент «Меридианов Тихого» — актёр Андрей Соколов, председатель жюри — режиссёр Алексей Учитель.

Откроет фестиваль фильм Юсупа Разыкова «Французский мастер».

«Больше тысячи фильмов представлено нам для отбора. У нас будет 14 программ, в том числе традиционные: «Кино России», «Панорама», «Документальный экран», «Поколение», — заявил программный директор Юрий Гончаров.

По его словам, решено вернуться к формату программы «Семейный сеанс», фильмы которой можно посмотреть вечером с родителями. Традиционной стала программа «Бриннеровские чтения».

В рамках сотрудничества с Третьяковской галереей будет создана новая программа.

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