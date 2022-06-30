Власти Приморья рассказали о работе по обеспечению охраны атмосферного воздуха в регионе

Правительство Приморского края рассказало о работе по обеспечению охраны атмосферного воздуха в регионе.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Из доклада об экологической обстановке в Приморье за 2021 год следует, что на охрану атмосферного воздуха было направлено 777,6 млн рублей. Инвестиции составили более 2 млрд рублей.

В прошлом году региональное Минприроды согласовало 86 планов мероприятий по сокращению вредных выбросов в периоды неблагоприятных погодных условий.

Также проводились экологические акции, высаживались деревья и кустарники, велась работа по обеспечению пожарной безопасности.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области восстановили более 500 га лесов с начала 2022 года.