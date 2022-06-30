Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в начале июля

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В начале следующей недели в Пермском крае завершится холодный период.
Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в начале июля
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

«Во вторник, 5 июля, температура воздуха впервые за более чем две недели превысит климатическую норму. Дневной максимум достигнет +23...+28 °C», — говорится в сообщении центра.

Синоптики отметили, что на северо-западе региона такую погоду можно ожидать на сутки раньше — 4 июля.

В южной части края и в Перми 6—7 июля температура достигнет +30 °C.

Ранее в беседе с НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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