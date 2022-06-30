Ночью в Челябинской области выпал снег

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В Челябинской области в горной части национального парка «Таганай» ночью выпал снег.
Ночью в Челябинской области выпал снег
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Boy / EyeEm

«В середине лета на Дальний Таганай заглянула зима — напомнила о себе лёгким снежком и понижением температуры почти до минуса. Подобные погодные аномалии в горной тундре не такая уж редкость, но всё же странно видеть побелевшие окрестности в конце июня», — передаёт URA.RU заявление пресс-службы национального парка.

Во второй половине дня из-за солнца снег растаял и можно было наблюдать другое аномальное явление — двойную радугу.

Ранее в интервью kp.ru главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что с 4 июля в городе ожидается похолодание.

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