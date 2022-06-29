В Ижевске установлены новые температурные рекорды

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На метеостанции Ижевска установлены новые температурные рекорды.
В Ижевске установлены новые температурные рекорды
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра Удмуртии.

«28 и 29 июня 2022 года в связи с вторжением холодного арктического воздуха в тылу циклона в Удмуртии температура воздуха в ночные часы опускалась до +5...+7 °С. Два дня подряд обновлялся температурный антирекорд», — заявили синоптики.

28 июня ночная температура составила +6 °С, побив рекорд 2005 года (+6,2 °С).

29 июня было зафиксировано +5,5 °С. Предыдущий рекорд был установлен в 2020-м (+6 °С), передаёт izhlife.ru.

Ранее сообщалось, что в Республике Бурятия из-за аномальной жары вновь объявлено экстренное предупреждение.

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