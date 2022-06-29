Антонио Бандерас рассказал о своём персонаже в комедии «Главная роль»

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Актёр Антонио Бандерас рассказал о своём персонаже в комедии «Главная роль», где также сыграла Пенелопа Крус.
Антонио Бандерас рассказал о своём персонаже в комедии «Главная роль»
  • РИА Новости

«Многие думают, что я практически самого себя играю в этом фильме, но это не так. Да, мой персонаж живёт в Лос-Анджелесе и снимается в Голливуде, так что на поверхностном уровне действительно есть общие черты, но на самом деле я совсем не такой», — заявил он в беседе с kp.ru.

Так, актёр уточнил, что не использует других людей для достижения своих целей и является гораздо более ранимым человеком, чем его персонаж.

Ранее студентка ГИТИСа Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль.

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