Ректор Щепкинского училища Любимов рассказал о своих ожиданиях от абитуриентов

Ректор Щепкинского училища Борис Любимов рассказал о своих ожиданиях от абитуриентов.

«Думаю, для поступления в любой театральный институт нужно обаяние. Специфическое — актёрское. Оно может быть и отрицательным. Это, по сути, заразительность. Мы изначально понимаем, что берём в училище в будущем актёров Малого театра. Поэтому должны быть соответствующее отношение к слову, хорошо поставленная речь, в идеале ещё и вокал», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил Любимов, хотелось бы, чтобы на курсе были по меньшей мере несколько человек, способных играть Ромео, Дон Жуана, Чацкого и Гамлета, но нужны и артисты, которые будут играть Полония, Фамусова, Репетилова.

«Когда педагоги набирают курс, это не курс филологов, где могут быть на выпуске четыре человека, которые увлеклись древнерусской литературой, и этого достаточно», — добавил ректор.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.