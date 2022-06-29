В Московском зоопарке анонсировали открытие павильона «Ластоногие»
- РИА Новости
«В третьем квартале введём в эксплуатацию уникальный объект — павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке», — цитирует его РИАМО.
Загрутдинов рассказал, что павильон представляет собой уникальный комплекс инженерных систем и сложную конфигурацию наружных стен с контрфорсами, которые поддерживают консольные фрагменты смотровых дорожек, площадок и эксплуатируемых кровель.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка у краснокнижной росомахи родились три детёныша.