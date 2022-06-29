В двух округах Московской области обнаружили краснокнижного жука-оленя

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В Сергиево-Посадском и Одинцовском районах Московской области обнаружили самого крупного жука в Европе — жука-оленя.
В двух округах Московской области обнаружили краснокнижного жука-оленя
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Об этом информирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

«Жук-рогач, или, как его чаще называют, жук-олень — одно из интереснейших насекомых, это крупнейший жук Европы. Он занесён в Красную книгу России», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Фирсов призвал жителей Подмосковья при обнаружении оставлять жуков в природе, чтобы помочь восстановить их популяцию.

Ранее издание «Вести Подмосковья» рассказало, как защитить детей от укусов клещей.

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