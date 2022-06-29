В Забайкалье объявили экстренное предупреждение из-за жары

В Забайкальском крае объявили экстренное предупреждение из-за жары. Отмечается, что в регионе температура воздуха может превысить +35°C.

Об этом информирует ОТР.

Ожидается, что такая погода продлится в регионе до пятницы, 1 июля.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала в беседе с Nation News, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.