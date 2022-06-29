В Забайкалье объявили экстренное предупреждение из-за жары
В Забайкальском крае объявили экстренное предупреждение из-за жары. Отмечается, что в регионе температура воздуха может превысить +35°C.
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Об этом информирует ОТР.
Ожидается, что такая погода продлится в регионе до пятницы, 1 июля.
Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала в беседе с Nation News, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.
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