В Забайкалье объявили экстренное предупреждение из-за жары

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В Забайкальском крае объявили экстренное предупреждение из-за жары. Отмечается, что в регионе температура воздуха может превысить +35°C.
В Забайкалье объявили экстренное предупреждение из-за жары
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует ОТР.

Ожидается, что такая погода продлится в регионе до пятницы, 1 июля.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко рассказала в беседе с Nation News, какие продукты выбирать в жару, а от каких лучше отказаться.

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