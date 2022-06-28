В ходе археологических раскопок на Тверской улице нашли более 20 тысяч предметов XIV—XIX веков

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В ходе археологических раскопок на Тверской улице в Москве нашли более 20 тыс. предметов XIV—XIX веков.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Работы ведутся с марта 2022 года во дворе дома №10. Во второй половине XIX века там находилась булочная-пекарня Дмитрия Филиппова.

К настоящему времени полностью изучено три раскопа, осталось ещё четыре. Исследования будут продолжаться до конца лета под контролем Мосгорнаследия.

На некоторых находках сохранилась надпись торгового дома «Д. Филипповъ».

«Также мы особенно отметили аптечные флаконы XIX века, в которых с тех времён сохранилась жидкость», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что реставраторы передадут музеям Москвы коллекцию старинных предметов.

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