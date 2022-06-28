В Сербии открылся международный образовательно-культурный форум «Золотой век русского реализма: опыт прочтения». Он продлится до 29 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Белграде.

Форум организован Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при содействии Общества славистов Сербии, Белградского университета и Казанского (Приволжского) федерального университета, а также при поддержке фонда «Русский мир», Россотрудничества и Русского дома в Белграде.

В Сербии открылся международный форум преподавателей русского языка

Среди участников — писатели, литературоведы, переводчики, преподаватели русского языка и литературы из 19 стран, в том числе Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Алексей Варламов, Владимир Елистратов. Возглавляет российскую делегацию Владимир Толстой.

Цель мероприятия — популяризация литературного и философского наследия русских писателей-реалистов, творчество которых приходится на золотой век русской литературы: это Фёдор Достоевский, Лев Толстой, Иван Тургенев, Антон Чехов.