В Сербии открылся международный форум преподавателей русского языка

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В Сербии открылся международный образовательно-культурный форум «Золотой век русского реализма: опыт прочтения». Он продлится до 29 июня.
В Сербии открылся международный форум преподавателей русского языка
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Белграде.

Форум организован Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) при содействии Общества славистов Сербии, Белградского университета и Казанского (Приволжского) федерального университета, а также при поддержке фонда «Русский мир», Россотрудничества и Русского дома в Белграде.

  • В Сербии открылся международный форум преподавателей русского языка

Среди участников — писатели, литературоведы, переводчики, преподаватели русского языка и литературы из 19 стран, в том числе Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Алексей Варламов, Владимир Елистратов. Возглавляет российскую делегацию Владимир Толстой.

Цель мероприятия — популяризация литературного и философского наследия русских писателей-реалистов, творчество которых приходится на золотой век русской литературы: это Фёдор Достоевский, Лев Толстой, Иван Тургенев, Антон Чехов.

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