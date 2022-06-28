На Троекуровском кладбище захоронили урну с прахом Юрия Шатунова
- РИА Новости
Об этом сообщает Пятый канал.
Для церемонии был установлен чёрный шатёр со шторами и дорожкой, по обеим сторонам которой разместили венки из белых роз.
На столичном кладбище похоронили часть праха артиста. Вторую часть планируется развеять над озером в Германии, где Шатунов любил ловить рыбу и отдыхать в тишине.
Ранее сообщалось, что Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет.
В беседе с телеканалом «360» певица Татьяна Буланова поделилась воспоминаниями о нём.