На Троекуровском кладбище захоронили урну с прахом Юрия Шатунова

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На Троекуровском кладбище в Москве захоронили урну с прахом Юрия Шатунова.
На Троекуровском кладбище захоронили урну с прахом Юрия Шатунова
  • РИА Новости

Об этом сообщает Пятый канал.

Для церемонии был установлен чёрный шатёр со шторами и дорожкой, по обеим сторонам которой разместили венки из белых роз.

На столичном кладбище похоронили часть праха артиста. Вторую часть планируется развеять над озером в Германии, где Шатунов любил ловить рыбу и отдыхать в тишине.

Ранее сообщалось, что Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет.

В беседе с телеканалом «360» певица Татьяна Буланова поделилась воспоминаниями о нём.

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