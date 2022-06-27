В Ставропольском крае предупредили об усилении ветра до 25 м/с

Короткая ссылка
В Ставропольском крае ожидается ухудшение погоды. В ночь на 29 июня возможны град и ветер до 25 м/с.
В Ставропольском крае предупредили об усилении ветра до 25 м/с
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«Температура воздуха от +22 до +27 °С, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь», — говорится в прогнозе на вторник, 28 июня.

Также стало известно, что в Омской области во вторник ожидается кратковременное потепление до +23 °С, местами кратковременные дожди с грозой, передаёт gorod55.ru.

В среду, 29 июня, под влиянием тропосферного вихря ожидается ультраполярное вторжение холодной воздушной массы, рассказала глава Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко. Ночью +7...+12 °С, днём +11...+16 °С. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Приморье объявили штормовое предупреждение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить