В Ставропольском крае предупредили об усилении ветра до 25 м/с

В Ставропольском крае ожидается ухудшение погоды. В ночь на 29 июня возможны град и ветер до 25 м/с.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«Температура воздуха от +22 до +27 °С, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь», — говорится в прогнозе на вторник, 28 июня.

Также стало известно, что в Омской области во вторник ожидается кратковременное потепление до +23 °С, местами кратковременные дожди с грозой, передаёт gorod55.ru.

В среду, 29 июня, под влиянием тропосферного вихря ожидается ультраполярное вторжение холодной воздушной массы, рассказала глава Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко. Ночью +7...+12 °С, днём +11...+16 °С. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Приморье объявили штормовое предупреждение.