В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся смерчей

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Синоптики прогнозируют смерчи над морем на участке на участке Магри — Весёлое в Сочи 27 и 28 июня. Объявлено штормовое предупреждение.
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся смерчей
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

Во время штормового предупреждения купание в море запрещено.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта, находясь у берега моря, внимательно следить за окружающей обстановкой. В случае, если смерч выйдет из моря, необходимо сразу укрыться в яме, канаве, овраге или любой выемке.

В то же время ФАН сообщает, что все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи быть осторожными.

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