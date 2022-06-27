В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся смерчей
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24».
Во время штормового предупреждения купание в море запрещено.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта, находясь у берега моря, внимательно следить за окружающей обстановкой. В случае, если смерч выйдет из моря, необходимо сразу укрыться в яме, канаве, овраге или любой выемке.
В то же время ФАН сообщает, что все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи быть осторожными.