В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся смерчей

Синоптики прогнозируют смерчи над морем на участке на участке Магри — Весёлое в Сочи 27 и 28 июня. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24».

Во время штормового предупреждения купание в море запрещено.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта, находясь у берега моря, внимательно следить за окружающей обстановкой. В случае, если смерч выйдет из моря, необходимо сразу укрыться в яме, канаве, овраге или любой выемке.

В то же время ФАН сообщает, что все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи быть осторожными.