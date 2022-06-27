Синоптик Вильфанд прокомментировал погоду в Санкт-Петербурге 27 июня

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал погоду в Санкт-Петербурге 27 июня.
Синоптик Вильфанд прокомментировал погоду в Санкт-Петербурге 27 июня
  • РИА Новости

«В Питере температура на градус выше, чем в Москве. У нас ожидается небольшое понижение во вторник-среду, а там до +30 °С», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Вильфанд пояснил, что причина высокой температуры воздуха заключается в близости антициклона к Санкт-Петербургу.

Ранее, по сообщениям URA.RU, синоптики Гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа спрогнозировали понижение температуры, дожди и грозы в регионе в ближайшие дни.

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