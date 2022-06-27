В Москве отреставрируют здание Кунцевского волисполкома
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.
Особняк, который расположен по адресу: проезд Загорского, 23, является объектом культурного наследия.
«Деревянный дом в проезде Загорского — здание с богатой историей. Первоначально это была дача банкира Адольфа Юнкера, возведённая под руководством знаменитого архитектора, мастера модерна Адольфа Эрихсона. После национализации в здании разместился исполком волостного совета Кунцева Московского уезда и губернии», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
В ходе реставрации планируется сохранить декоративные и конструктивные элементы памятника, а также заменить устаревшие.
Ранее «Вести Подмосковья» сообщили, что в парке «Покровское-Стрешнево» началась реставрация главного здания постройки XVIII—XIX веков.