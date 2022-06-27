В Москве отреставрируют здание Кунцевского волисполкома

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Мосгорнаследие согласовало проект реставрации старинного деревянного дома — здания Кунцевского волисполкома в проезде Загорского, на западе столицы.
В Москве отреставрируют здание Кунцевского волисполкома
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Особняк, который расположен по адресу: проезд Загорского, 23, является объектом культурного наследия.

«Деревянный дом в проезде Загорского — здание с богатой историей. Первоначально это была дача банкира Адольфа Юнкера, возведённая под руководством знаменитого архитектора, мастера модерна Адольфа Эрихсона. После национализации в здании разместился исполком волостного совета Кунцева Московского уезда и губернии», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В ходе реставрации планируется сохранить декоративные и конструктивные элементы памятника, а также заменить устаревшие. 

Ранее «Вести Подмосковья» сообщили, что в парке «Покровское-Стрешнево» началась реставрация главного здания постройки XVIII—XIX веков.

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