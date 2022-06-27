Учитель из детского дома Новикова поделилась воспоминаниями о Юрии Шатунове

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Учитель из оренбургского детского дома Светлана Новикова, которая преподавала физкультуру Юрию Шатунову, поделилась воспоминаниями о певце.
Учитель из детского дома Новикова поделилась воспоминаниями о Юрии Шатунове
  • РИА Новости

Как отметила Новикова в беседе с Пятым каналом, несмотря на популярность, Шатунов часто приезжал в детский дом, где вырос. 

«Простой, скромный, никакой звёздности. Пришёл в интернат, как будто знал этих ребят, потому что учился всю жизнь в детском доме. Он настолько легко вошёл в коллектив, все приняли очень хорошо. Ничего рядом не стояло, чтобы какой-то там пафос или звёздность», — вспомнила учитель.

Она также рассказала, как в один из приездов певец захотел поиграть с ребятами в футбол, но подходящей обуви с собой у него не оказалось.

Кедами с ним тогда поделился один из воспитанников детского дома. После этого Шатунов подарил интернату 15 пар обуви.

Ранее музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян в беседе с НСН назвал Шатунова одним из символов новой русской поп-музыки рубежа 1980—1990 годов.

Певец скончался в ночь на 23 июня.

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