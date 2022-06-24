Синоптик Варакин рассказал о погоде на курортах России

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Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде на курортах России.
Синоптик Варакин рассказал о погоде на курортах России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«На курортах Евпатория, Феодосия вода прогрелась до +20…+21 °С, в Анапе уже до +23 °С, в Новороссийске, Геленджике, Сочи — до +24 °С, и самая тёплая морская вода в Ейске за счёт мелководья. Там вода прогрелась до +25 °С на побережье в районе Ейска и в большинстве мест Азовского моря», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Вместе с тем, отметил эксперт, в ряде районов действует штормовое предупреждение. Он призвал проявлять внимательность.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозируют сильный ветер в Ямало-Ненецком автономном округе на выходных.

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